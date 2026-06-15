60 ракет только по Киеву: Зеленский отреагировал на сокрушительный удар россиян (видео)

Помимо Киева, Днепра и Харькова, оккупанты нанесли удар и по другим регионам Украины.

В Киеве и Харькове продолжается ликвидация последствий ударов российских захватчиков. В ночь на 15 июня только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия масштабного удара РФ по Украине. Он добавил, что на данный момент уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара по столице.

"Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора", – сказал Зеленский.

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В Харькове, по словам президента, РФ повторно атаковала объект, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий удара. Президент отметил, что в результате российского удара по Харькову погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

В Днепре, как отметил Зеленский, россияне нанесли удар по железнодорожной станции, колледжу и предприятию. Кроме того, враг атаковал этой ночью Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Николаевскую области.

"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной", – заявил президент.

Российский удар: важные новости

По данным Воздушных сил, в ночь на 15 июня оккупанты использовали для удара по Украине 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. 20 баллистических ракет достигли своей цели. В то же время Силы обороны сбили все 30 крылатых ракет РФ, а также 582 БПЛА.

В Министерстве иностранных дел Украины уже осудили российскую атаку, в результате которой, в частности, была повреждена Киево-Печерская лавра. Глава ведомства Андрей Сибига заявил, что Украина уже инициировала процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов с требованием немедленного и адекватного ответа на российский удар.

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