Непогода в Украине: в нескольких областях объявлен I уровень опасности (карта)

Синоптики прогнозируют на сегодня грозы с градом и шквалами.

На понедельник, 15 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 июня днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура составит +18°...+23°, на остальной территории воздух прогреется до +21°...+26°.

В столице новая рабочая неделя начнется с переменной облачности. По данным синоптиков, в Киевской области 15 июня ожидается кратковременный дождь, местами грозы.

Ветер будет западный, 7-12 м/с. Температура по области +18°...+23°, а в Киеве столбики термометров покажут +20°...+22°.

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