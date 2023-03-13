Глава компании настаивает на выпуске гарнитуры смешанной реальности в этом году, хотя команда разработки считает, что нужно подождать несколько лет.

Журналисты Financial Times узнали, что глава Apple Тим Кук поддержал операционного директора компании Джеффа Уильямса в стремлении выпустить до конца этого года гарнитуру смешанной реальности вопреки тому, что устройство еще не готово.

Как отмечает источник, время выпуска гарнитуры смешанной реальности стало причиной серьезных разногласий в Apple. Дизайнеры и инженеры компании против раннего запуска, так как продукт попросту еще не готов.

В какой именно степени он не готов, не уточняется, но команда разработчиков считают, что нужно подождать еще хотя бы "несколько лет", пока не появятся технологии для легких очков дополненной реальности. То есть, судя по всему, речь о достаточно существенной степени неготовности, но не продукта, как такового, а технологий для его создания в целом.

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С другой стороны, операционная группа Apple хочет выпустить раннюю версию продукта в виде громоздкой гарнитуры, похожей на лыжные очки, которая позволит пользователям смотреть 3D-видео, выполнять интерактивные тренировки или общаться по FaceTime с "эффектом присутствия".

‌Тим Кук‌, который до того, как стать генеральным директором Apple, занимал должность операционного директора, как сообщается, встал на сторону Джеффа Уильямса, отвергнув возражения инженеров Apple и настаивая на скорейшем запуске более ограниченного продукта. В беседе с Financial Times бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали "огромное давление, связанное с выпуском XR-гарнитуры".

Сообщается, что гарнитура Apple находится в активной разработке уже семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone до его запуска. Считается, что устройство напрямую связано с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Пока ожидается, что анонс такого устройства состоится весной-летом с полноценным релизом до конца года. Стоимость оценивается в $3000 – это вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

В будущем купертиновцы рассчитывают создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. Внутри Apple наметили концепцию, согласно которой такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук.

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