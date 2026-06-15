Доллар дешевеет в начале недели: курс валют в Украине 15 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 51,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 июня, снизился на 9 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 52,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,89 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,32 грн/евро, а курс продажи – 52,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение недели возможны колебания курса валюты в Украине из-за психологического фактора. Регулярный ракетно-дроновый террор влияет не только на инфраструктуру или бизнес, но и на поведение населения. По его словам, с 15 по 21 июня курс доллара будет находиться в пределах 44,4-45,1 гривни на межбанковском рынке и 44,3-45 гривни на наличном рынке.

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