Инсайдер рассекретил совершенно новое устройство Apple почти за год до анонса

Умные очки войдут в линейку ИИ-носимых устройств Apple вместе с новыми AirPods и кулоном с камерой.

По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, следующим совершенно новымустройством Apple станут умные очки с искусственным интеллектом – Купертино готовит прямой ответ популярным Ray-Ban от Meta.

Первое поколение очков Apple выйдет без AR-экрана, то есть полноценной дополненной реальности не будет. Девайс сосредоточится на базовых функциях вроде приема звонков, съемки фото и голосового управления. Последнее завязано на Siri, которую к тому времени обещают серьезно обновить.

Дизайнеры Apple уже подготовили как минимум четыре варианта: от крупных прямоугольных в классическом стиле до более тонких и компактных моделей с округлой формой. Такой подход отражает стремление компании превратить устройство не просто в гаджет, а в полноценный модный аксессуар, который пользователи будут выбирать так же, как обычные очки.

Видео дня

Отдельное внимание уделено материалам. В отличие от многих конкурентов, Apple планирует использовать ацетат – более дорогой и прочный материал, который обычно применяется в премиальной оптике. Это должно подчеркнуть статус устройства и визуально выделить его на фоне существующих решений на рынке.

Запуск очков запланирован на первую половину 2027 года (с анонсом в конце 2026-го). Эти очки – часть масштабной "стратегии носимых устройств из трех частей", о которой пишет Bloomberg. Помимо них, Apple готовит ИИ-кулон и новую модель наушников AirPods с камерами.

С начала 2026 года Apple уже успела представить бюджетный телефон iPhone 17e, смарт-метку AirTag 2, ноутбуки MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max, а также новую модель MacBook Neo за $599, которая оказалась "шоком для всего рынка".

Меж тем Apple готовит самый масштабный редизайн iPhone "за всю историю". Речь идет о двух устройствах: складной модели, которую ждут этой осенью, и юбилейном "безрамочном" iPhone к 20-летию бренда.

