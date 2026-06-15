'Россияне превзошли ИГИЛ': Сибига жестко отреагировал на удар по лавре

Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей.

Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", – отметил министр.

По его словам, святые места Киева подвергались многочисленным варварским нападениям и со стороны орды в XIII веке, и со стороны нацистов и большевиков в XX веке. Сейчас же, как отметил Сибига, российские террористы уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия.

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Он подчеркнул, что только россияне, "у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной".

"Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство. Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", – написал Сибига.

Лавру временно закрыли для посетителей

Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей после атаки РФ. Об этом сообщили в заповеднике.

"В связи с массированной российской атакой в ночь на 15 июня, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил существенные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей", – говорится в сообщении.

Там рассказали, что "Шахед" попал в алтарную часть Успенского собора – в Стефановский придел.

"Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кушника – оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней лавры. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы", – отметили в лавре.

В заповеднике пояснили, что "в целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ". О дате возобновления работы обещают сообщить дополнительно.

Удар по Киево-Печерской лавре

Как сообщалось ранее, во время атаки РФ ночью 15 июня загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. По предварительной информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, причиной пожара стало прямое попадание. Пожар оказался масштабным и привел к существенным повреждениям.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации. Он отметил, что благодаря слаженным действиям минимизировали угрозы для людей и сохранили святыни, представляющие не только церковную, но и национальную ценность.

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