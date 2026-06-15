Россия атаковала Мистецький арсенал: вспыхнул пожар (видео)

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" получил повреждения во время массированного российского обстрела Киева в ночь на 15 июня.
На территории культурного учреждения вспыхнул пожар. Вероятной причиной стало попадание российского дрона-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщила пресс-служба Мистецького арсенала.
Сейчас на месте работают спасатели и профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и оценивают последствия для здания комплекса. По информации учреждения, все сотрудники находятся в безопасности.
В Мистецьком арсенале подчеркнули, что российская агрессия в очередной раз нанесла удар по культурному наследию Украины.
"Для многих людей Мистецький арсенал является местом встречи с культурой, историей и важными общественными дискуссиями. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", – говорится в сообщении.
Обновлено в 9:28. Кроме того, в результате атаки РФ повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Берестейском проспекте.
"В здании выбиты окна, в настоящее время сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий", - сообщает пресс-служба ВАКС.
Несмотря на эти события, все судебные заседания пройдут по графику. В случае изменений в графике работы суда, актуальная информация будет опубликована дополнительно.
Атака на Киев 15 июня
В ночь на 15 июня Россия нанесла один из самых масштабных ударов по столице за последнее время. По данным мониторинговых ресурсов, оккупанты применили баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны-камикадзе и ракеты "Циркон".
Под удар также попали объекты культурного и исторического наследия столицы. В частности, сообщалось о повреждении территории Киево-Печерской лавры, где в Успенском соборе возник пожар, а также об атаке на киностудию имени Александра Довженко.