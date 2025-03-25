Первые 'умные' очки Samsung практически готовы: когда выйдут и какими они будут

В отличие от громоздкого Apple Vision Pro, новинка Samsung будет представлять собой легкие очки, которые можно использовать на ходу.

Первые "умные" очки Samsung практически готовы. Их выпустят ближе к концу текущего года, сообщает южнокорейское издание ETNews и раскрывает некоторые ключевые характеристики новинки.

Согласно инсайду, новинка Samsung весит около 50 грамм, не имеет дисплея и будет работать аналогично умным очкам Ray-Ban Meta. Это будет выгодно отличать их от громоздкого, пусть и более продвинутого варианта от Apple – Vision Pro.

Контент будет отображаться непосредственно на линзах, а звук передаваться через дужки. На переносье разместится 12-мегапиксельная камера, а также несколько встроенных сенсоров для распознавания жестов. Конструкция девайса не предусматривает наличие кнопок или пульта управления.

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Отмечается, что инженеры Samsung уделяют особое внимание эргономике смарт-очков – обеспечению комфортной посадки на лицах различных форм.

Также издание отмечает, что XR-очки Samsung станут дополнением к ранее показанной XR-гарнитуре Project Moohan, создаваемой в сотрудничестве с Google. Таким образом корейский бренд хочет разделить гаджеты на устройства для профессионалов и обычных потребителей.

Впервые компания упомянула очки расширенной реальности Galaxy в январе, где показала Galaxy S25.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. Недавние утечки раскрыли характеристики и цены Galaxy S25 Edge – нового самого тонкого телефона Samsung в истории. В продажу он поступит в мае.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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