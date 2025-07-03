Смартфон станет прямым конкурентом Huawei Mate XT.

На презентации Galaxy S25 в январе компания Samsung лишь вскользь намекнула на разработку первого смартфона с тройным экраном. Теперь издание Android Authority обнаружило в тестовом билде One UI 8 первые реальные свидетельства существования такого устройства.

Предполагается, что устройство будет называться "Galaxy G Fold", хотя в коде One UI 8 оно помечено как "Multifold 7". Точные габариты смартфона неизвестны, но, судя по ренднерам, новинка получит тот же блок камер, что и базовый Galaxy S25.

Одним из отличий тройной раскладушки Samsung от Huawei Mate XT является использование G-механизма, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь. В свою очередь, аппарат Huawei складывается по принципу гармошки, когда один шарнир сгибается наружу, а другой – внутрь, тем самым оставляя одну из панелей доступной для использования.

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В полностью разложенном виде селфи-камера находится с правой стороны – на той же панели, на которой находится задняя тройная камера, на обратной стороне.

Среди рендеров есть предупреждение, что сначала нужно складывать именно пустую панель, а не ту, где размещена камера. Вероятно, левый дисплей не сможет полностью сложиться без потенциального повреждения устройства.

Официальная презентация смартфона ожидается вместе с Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 на грядущей презентации Unpacked, которая пройдет 9 июля. Но в продажу она поступит в конце года.

Возможны и другие анонсы, например, бюджетной раскладушки Galaxy Z Flip FE. По слухам, она будет стоить всего 699 долларов.

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