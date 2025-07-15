Аккумулятор увеличат до 4900 мАч, а скорость проводной зарядки – до 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 FE, "фанатская" версия флагманского S25, получит более быструю зарядку мощностью 45 Вт – сертификация TÜV Rheinland подтвердила эти сведения окончательно, пишет издание Tom's Guide.

Следовательно, новинка будет заряжаться как же быстро, как Galaxy S25 Ultra (он тоже поддерживает 45-ваттную зарядку) и почти в 2 раза быстрее S24 FE и базового Galaxy S25, у которых максимум составляет 25 Вт. Емкость АКБ тоже должна вырасти – с 4700 до 4900 мАч.

Согласно тестам Tom's Guide, Galaxy S25 Ultra с его батареей емкостью 5000 мАч набирает от 0 до 71% заряда батареи за 30 минут с помощью зарядного устройства мощностью 45 Вт. Тогда как у S24 FE на это уходит больше часа. Это может стать главным аргументом в пользу выбора именно версии FE.

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Ожидается, что Galaxy S25 FE сохранит 6,7-дюймовый дисплей, чип Exynos 2400e и три основных камеры 50 Мп+8 Мп+12 Мп, но получит обновленную фронтальную камеру с разрешением 12 МП вместо 10 МП. А за счет более позднего выхода обновляться S25 FE будет дольше моделей основной линейки – вплоть до 2032 года.

Ранее в сети появились качественные изображения бюджетного флагмана Samsung. Новинка окажется компактнее и заметно тоньше S24 FE, кроме того, рамки вокруг дисплея тоже выглядят менее широкими.

Линейка Galaxy FE традиционно выходит во второй половине года. Аналитики предполагают, что Galaxy S25 FE представят в сентябре 2025 года.

Samsung ранее подтвердила, что до конца года выпустит свой складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

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