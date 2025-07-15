Доступный Galaxy S25 FE удивит скоростью зарядки, как у S25 Ultra / фото Android Central

Samsung Galaxy S25 FE, "фанатская" версия флагманского S25, получит более быструю зарядку мощностью 45 Вт – сертификация TÜV Rheinland подтвердила эти сведения окончательно, пишет издание Tom's Guide.

Следовательно, новинка будет заряжаться как же быстро, как Galaxy S25 Ultra (он тоже поддерживает 45-ваттную зарядку) и почти в 2 раза быстрее S24 FE и базового Galaxy S25, у которых максимум составляет 25 Вт. Емкость АКБ тоже должна вырасти – с 4700 до 4900 мАч.

Согласно тестам Tom's Guide, Galaxy S25 Ultra с его батареей емкостью 5000 мАч набирает от 0 до 71% заряда батареи за 30 минут с помощью зарядного устройства мощностью 45 Вт. Тогда как у S24 FE на это уходит больше часа. Это может стать главным аргументом в пользу выбора именно версии FE.

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Ожидается, что Galaxy S25 FE сохранит 6,7-дюймовый дисплей, чип Exynos 2400e и три основных камеры 50 Мп+8 Мп+12 Мп, но получит обновленную фронтальную камеру с разрешением 12 МП вместо 10 МП. А за счет более позднего выхода обновляться S25 FE будет дольше моделей основной линейки – вплоть до 2032 года. 

Ранее в сети появились качественные изображения бюджетного флагмана Samsung. Новинка окажется компактнее и заметно тоньше S24 FE, кроме того, рамки вокруг дисплея тоже выглядят менее широкими.

Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 июня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 июня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 июня 2025

Линейка Galaxy FE традиционно выходит во второй половине года. Аналитики предполагают, что Galaxy S25 FE представят в сентябре 2025 года.

Samsung ранее подтвердила, что до конца года выпустит свой складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

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