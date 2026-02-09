Тесты раскрыли, сколько на самом деле работает смартфон с батареей 10 000 мАч

При средней нагрузке Realme P4 Power выдержал рекордные 25 часов и 35 минут.

В январе компания Realme вывела на рынок смартфон P4 Power c рекордной кремний-углеродной батареей 10 001 мАч. Устройство уже протестировали на время автономной работы – и оно ожидаемо оказалось рекордным.

В испытании GSMArena, который имитирует усредненный режим использования, смартфон продержался 25 часов и 35 минут. Это более чем на 2.5 часа дольше, если сравнивать с предыдущим рекордсменом OnePlus 15.

В обзоре упоминается, что в режиме разговора Realme P4 Power выдерживает 61 часов и 8 минут, при просмотре видео – 34 часа и 33 минуты, скроллинг соцсетей – 24 часа и 46 минуты. Если играть в мобильные игры, то заряда батареи хватит на почти 14 часов.

Видео дня

Что касается конкурентов в своем ценовом сегменте, то их Realme P4 Power буквально "уничтожил". OnePlus15R уступил почти на 4 часа, выдержав 21 час часов и 36 минут. Honor Magic 8 Lite проработал 17 часов и 58 минут, а Xiaomi Redmi Note 15 Pro отстал почти на 10 часов.

Итого: если следовать результатам тестов, можно реально ожидать 30–50% более длинное время работы аккумулятора по сравнению с традиционными смартфонами на 5000-6000 мАч.

Впрочем, не обошлось и без нюансов. Так, батареи больших размеров дольше заряжаются при тех же показателях мощности зарядки. Например, OnePlus 15R заряжается до 100% за 53 минуты, тогда как у Realme P4 Power для полной зарядки потребуется примерно 79 минут.

Ожидается, что в 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Меж тем некоторые из самых популярных флагманских устройств едва преодолевают отметку в 5000 мАч. Например, у Galaxy S25 Ultra аккумулятор емкостью ровно 5000 мАч. И, как указывают утечки, он сохранится и в Galaxy S26 Ultra.

Вас также могут заинтересовать новости: