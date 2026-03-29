Недорогие смартфоны почти догнали флагманы: какие 4 модели рекомендуют эксперты

В 2026 году даже бюджетные устройства предлагают качественные дисплеи, высокую производительность и долгую поддержку обновлений.

Рынок смартфонов в 2026 году заметно изменился: теперь даже недорогие модели предлагают функции, которые еще недавно были доступны только дорогим флагманам. Эксперты отмечают, что некоторые устройства буквально "перепрыгнули" свой ценовой сегмент, предлагая максимум возможностей за разумные деньги.

Издание BGR назвало четыре недорогих смартфона, которые выделяются на фоне конкурентов.

Samsung Galaxy A17 5G – лучший выбор до $200

Galaxy A17 5G – это пример того, как бюджетный смартфон может закрывать почти все базовые потребности пользователя. Модель оснащена большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, что делает интерфейс плавным, а картинку – насыщенной. За защиту отвечает стекло Gorilla Glass Victus – редкость для такого ценового сегмента.

Производительность здесь не флагманская: установлен простой чип Exynos 1330 и всего 4 ГБ оперативной памяти. Но для повседневных задач – мессенджеров, браузинга, видео и соцсетей – этого более чем достаточно. Дополнительный плюс – до 6 лет обновлений Android.

Google Pixel 10a – максимум возможностей за $500

Google Pixel 10a продолжает традицию серии A – предлагать ключевые фишки флагманов по более низкой цене. Смартфон работает на фирменном процессоре Tensor G4, который оптимизирован под задачи ИИ и обработку фото. Благодаря этому устройство демонстрирует отличную производительность в реальных сценариях использования.

Отдельного внимания заслуживает дисплей: 120 Гц делают взаимодействие максимально плавным, а батарея 5100 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Кроме того, как и у всех Pixel, здесь одна из лучших камер в своем классе, а получать обновления он будет до 2033-го.

OnePlus 13R – почти флагман за разумные деньги

Этот смартфон уже близок к топ-уровню: чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти легко справляется с любыми задачами: от многозадачности до современных игр на высоких настройках.

Экран – 1-120-Гц LTPO-панель, которая автоматически регулирует частоту обновления. Это обеспечивает как плавность, так и хорошую автономность. Также стоит отметить быструю зарядку и емкий аккумулятор. Из минусов – не самая сильная камера и защита лишь IP65.

Nothing Phone 4a Pro – стиль и мощность в среднем сегменте

Nothing Phone 4a Pro делает ставку не только на характеристики, но и на дизайн. Фирменная подсветка Glyph Matrix остается визитной карточкой бренда и добавляет ему уникальности. При этом смартфон не уступает конкурентам и по "железу".

Внутри установлен Snapdragon 7 Gen 4 – мощный чипсет среднего сегмента, которого хватает как для повседневных задач, так и для игр. AMOLED-экран с частотой до 144 Гц обеспечивает очень плавную картинку – даже лучше, чем у многих более дорогих моделей. Смартфон также предлагает сбалансированную автономность и "чистый" интерфейс системы.

Ранее эксперты назвали 5 смартфонов с лучшей батареей в 2026 году. Если раньше сутки работы считались нормой, то уже сегодня многие модели легко выдерживают два дня и более без подзарядки. Причем не все из них стоят дорого.

УНИАН называл настоящую причину, почему ваш смартфон начинает тормозить – и процессор тут ни при чем.

Вас также могут заинтересовать новости: