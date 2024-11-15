Разработчики менеджера паролей NordPass проанализировали 2.5 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2024 году, и составили Топ-200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.
Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.
- 123456
- 123456789
- 12345678
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 12345
- secret
- 123123
Украинский топ-10 не сильно отличается от мирового, но комбинации более изощренные, хотя безопасность от этого лучше не становится:
- 123456
- 123456789
- qwerty123
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- qwerty1
- 1234567
- 123123
В NordPass отметили, что большинство этих паролей можно взломать менее чем за секунду. Чтобы повысить безопасность, рекомендуется использовать пароли длиной не менее 8–10 символов, включающие буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Также оптимально активировать двухфакторную аутентификацию во всех используемых сервисах.
Узнать, был ли взломан какой-нибудь из ваших аккаунтов легко – это можно сделать в один клик с помощью сервиса Have I Been Pwned. Этот инструмент, созданный экспертом по кибербезопасности Троем Хантом, отслеживает утечки данных и содержит базу данных более чем 14 млрд скомпрометированных аккаунтов.
Безопасностью своих пользователей обеспокоена и Google. В прошлом году компания внедрила в свои сервисы новый метод авторизации – "ключи доступа". Он должен заменить привычные пароли и коды двухэтапной проверки.