9 из 10 самых популярных паролей можно подобрать менее чем за секунду, говорят специалисты NordPass.

Разработчики менеджера паролей NordPass проанализировали 2.5 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2024 году, и составили Топ-200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.

Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

Украинский топ-10 не сильно отличается от мирового, но комбинации более изощренные, хотя безопасность от этого лучше не становится:

Видео дня

123456

123456789

qwerty123

qwerty

12345678

111111

1234567890

qwerty1

1234567

123123

В NordPass отметили, что большинство этих паролей можно взломать менее чем за секунду. Чтобы повысить безопасность, рекомендуется использовать пароли длиной не менее 8–10 символов, включающие буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Также оптимально активировать двухфакторную аутентификацию во всех используемых сервисах.

Узнать, был ли взломан какой-нибудь из ваших аккаунтов легко – это можно сделать в один клик с помощью сервиса Have I Been Pwned. Этот инструмент, созданный экспертом по кибербезопасности Троем Хантом, отслеживает утечки данных и содержит базу данных более чем 14 млрд скомпрометированных аккаунтов.

Безопасностью своих пользователей обеспокоена и Google. В прошлом году компания внедрила в свои сервисы новый метод авторизации – "ключи доступа". Он должен заменить привычные пароли и коды двухэтапной проверки.

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