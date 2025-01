Посмотрите на будущий iPhone 17 Air – это будет самый тонкий Айфон в истории

Презентация новинки ожидается с презентацией всей линейки iPhone 17 в сентябре 2025 года.

Компания Apple планирует осенью 2025 года выпустить iPhone 17 Air, который заменит в линейке модель Plus. Сообщается, что толщина гаджета составит меньше 6 миллиметров, что сделает его самым "стройным" телефоном Apple за всю историю.

Портал MacRumors наглядно сравнил толщину модели iPhone 17 Air с другими устройствами Apple. За основу редакция взяла данные надежного инсайдера Минг Чи-Куо, который ранее утверждал, что в самом тонком месте Air будет всего 5,5 мм в толщину.

5,5 мм – это примерно на 30% тоньше, чем у iPhone 16, толщина которого составляет 7,8 мм, и на 33% тоньше, чем у моделей iPhone 16 Pro (8,25 мм).

Видео дня

Таким образом, iPhone 17 Air будет близок по толщине к последним iPad Pro (M4). 13-дюймовая версия планшета является самым тонким устройством от Apple на данный момент, его толщина составляет рекордные 5,1 мм.

Apple надеется, что сверхтонкий дизайн привлечет больше покупателей по сравнению с моделями iPhone mini и Plus, ни одна из которых не продавалась так же хорошо, как стандартная и Pro-модели. В 2023 году компания убила 5,4-дюймовій iPhone mini, а iPhone 16‌ Plus, по-видимому, станет последним "Plus" ‌iPhone‌.

До этого инсайдеры писали, что стремление к рекордной тонкости может привести к изменениям в конструкции и функциональности смартфона. Так, iPhone 17 Air получит всего одну камеру, один динамик и выйдет во всех регионах без SIM-лотка, чтобы не уменьшать емкость аккумулятора.

Ранее утверждалось, что iPhone 17 Air будет дороже "прошек". Однако более вероятно, что он окажется телефоном среднего класса и будет следовать той же модели ценообразования, что и модели Plus. Это означает, что модель Air должна стартовать с 899 долларов и расти оттуда.

Основным соперником новинки должен стать Galaxy S25 Slim, который, как предполагается, выйдет в мае. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует "жертвовать" техническими характеристиками.

Вас также могут заинтересовать новости: