Сообщается, что толщина устройства составит всего 5,5 мм, что почти на 30% тоньше нынешнего iPhone 16 – 7,8 мм.

Apple активно работает над iPhone 17 Air – новым смартфоном, который придет на смену Plus-версии Айфона. Устройство выйдет в новом дизайне и с рекордно тонким корпусом, но с "урезанными" характеристиками. Теперь появилось больше подробностей о его габаритах.

По словам Минга Чи-Куо, авторитетного аналитика, iPhone 17 Air будет всего 5,5 мм в толщину в самом тонком месте корпуса, что почти на 30% тоньше актуального iPhone 16 – 7,8 мм. Вероятно, "самым тонким местом" будет весь iPhone, кроме выступающего блока камеры.

На сегодняшний день самым тонким iPhone является iPhone 6 (6,9 мм). Если информация инсайдера подтвердится, то именно iPhone 17 Air станет самым тонким Айфоном в истории. Однако он все еще будет толще, чем последние iPad Pro (M4): 5,3 и 5,1 мм в толщину у 11- и 13-дюймовой версий.

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До этого инсайдеры писали, что стремление к рекордной тонкости может привести к изменениям в конструкции и функциональности девайса. По слухам, iPhone 17 Air получит всего одну камеру, один динамик и выйдет во всех регионах без SIM-лотка, чтобы не уменьшать емкость аккумулятора.

Несмотря на эти компромиссы, Apple, вероятно, намерена привлечь внимание пользователей, которым хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-то нового в плане дизайне. Судя по всему, это будет новая начальная модель – iPhone Air, как и Plus, будет стартовать от $899 и расти оттуда.

Основным соперником новинки должен стать Galaxy S25 Slim, который, как предполагается, анонсируют уже в этом месяце. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует "жертвовать" техническими характеристиками.

Аналитики считают, что после выхода iPhone 17 Air и S25 Slim ультратонкие телефоны вернутся в моду. Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.

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