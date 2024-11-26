Сообщается, что прототипы iPhone 17 Air имеют толщину от 5 до 6 мм. Для сравнения, толщина iPhone 16 составляет 7,8 мм.

Уже давно ходят слухи, что в следующем году Apple заменит iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim), поскольку модель Plus демонстрирует самые низкие продажи из четырех моделей, выпускаемых компанией каждый год.

The Information пишет, что iPhone 17 Air будет очень тонким Айфоном. Настолько тонким, что не получит лоток для SIM-карты. Сообщается, что прототипы iPhone 17 Air имеют толщину от 5 до 6 миллиметров.

Причем, отсутствие лотка для SIM-карты – это не единственное последствие использования дизайна тонкого iPhone. Сообщается, что инженерам Apple также придется отказаться от второго динамика, который является стандартным в других моделях, чтобы не уменьшать емкость аккумулятора.

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Источник также отмечает, что в iPhone 17 Air будет впервые установлен собственный модем Apple с 5G. По энергоэффективности он лучше решений от Qualcomm, но у него нет поддержки mmWave 5G, а значит, такой Айфон не сможет поддерживать максимально доступные скорости 5G.

На данный момент самым тонким iPhone остается iPhone 6 с толщиной в 6,9 мм. В текущей линейке самым тонким является iPhone 16 Plus – 7,6 мм.

Ранее слухи об особенностях iPhone 17 Air включают 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевую рамку, чип A19, Face ID, Dynamic Island, одинарную камеру, 24-Мп фронталку и 8 ГБ ОЗУ. Он должен выйти в сентябре 2025 года вместе с iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

А уже в марте 2025 года Apple представит новое поколение "дешевых" iPhone SE. Ожидается, что новый Айфон попрощается с Touch ID, получит экран с вырезом для Face ID и 6.1-дюймовой OLED-панелью от iPhone 14.

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