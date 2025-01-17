Galaxy S25 Slim будет анонсирован на мероприятии Samsung Unpacked 22 января, но выйдет он в мае.

Как известно, в этом году Samsung выпустит четыре новых смартфона в линейке Galaxy S25. Помимо S25, S25+ и S25 Ultra, о которых уже известно практически все, в продажу поступит "ультратонкий" Galaxy S25 Slim. Издание SmartPrix, совместно с инсайдером OnLeak, показали, как он будет выглядеть.

Ожидается, что толщина Samsung Galaxy S25 Slim составит 6,4 мм. Габариты – 159×76×6,4 мм с выступом камеры 8,3 мм. Экран смартфона будет плоским, а его диагональ должна составить 6,7–6,8", с тонкими рамками, как у S25 Ultra.

Таким образом, S25 Slim будет одним из самых тонких смартфонов в истории Samsung и самым тонким флагманом производитея со времен Galaxy S6, который был 6,8 мм в толщину.

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Согласно последним утечкам, толщина iPhone 17 Air (прямого конкурента S25 Slim) составит всего 5,5 миллиметров, так что Galaxy S25 Slim может быть на 0,9 м толще. Но Samsung, в отличие от Apple, не планирует "жертвовать" техническими характеристиками.

Вдобавок, презентация iPhone 17 Air ожидается только осенью этого года, а S25 Slim должен появиться в продаже уже в мае. Смартфон будет дороже базовых S25/25 Plus, но дешевле S25 Ultra. Скорее всего, ценник будет стартовать от 1099 долларов.

Помимо новых смартфонов Samsung на презентации 22 января может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

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