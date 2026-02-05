Почему не стоит покупать iPhone старше iPhone 14 Pro: названа важная причина

Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такие Айфоны перестанут получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

Пользователям объяснили, почему при выборе смартфона Apple лучше не рассматривать модели старше iPhone 14 Pro – даже если они продаются по привлекательной цене.

Журналист портала Macworld отметил, что многие пользователи ищут способ сэкономить и обращают внимание на более старые iPhone, которые все еще поддерживают современные приложения и функции. Однако он рекомендует не опускаться ниже линейки iPhone 14 Pro.

По словам эксперта, все упирается в срок эксплуатации смартфона и то, насколько активно он использовался. Даже если устройство выглядит "как новое" или продается в запечатанной коробке, модели старше iPhone 14 Pro могут заметно терять в производительности.

Кроме того, старые поколения хуже справляются с актуальными версиями iOS и находятся практически на финальном этапе цикла обновлений. Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такие Айфоны перестанут получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

Почему iPhone 14 Pro все еще актуален

Модель оснащена чипом A16 и 6 ГБ оперативной памяти, благодаря чему без проблем работает с iOS 26 – последней версией операционной системы.

Смартфон также предлагает плавную работу, качественные камеры, дисплей ProMotion с Dynamic Island и как минимум три года программной поддержки. При этом покупка 14 Pro может обойтись значительно дешевле новых флагманов.

Поэтому если хочется сэкономить, но при этом получить производительный и актуальный iPhone, эксперты советуют выбирать не более старую модель, чем iPhone 14 Pro – это позволит избежать проблем с обновлениями и скоростью работы в ближайшие годы.

Если верить слухам и утечкам, Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит только три смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Сама же Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного телефона, компания готовится представить умные очки и большое обновление Siri.

