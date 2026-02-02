Названы десять самых мощных смартфонов 2026 года: от флагманов до середняков

Почти весь топ флагманов занят устройствами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в списке среднебюджетников в основном смартфоны с чипами MediaTek.

AnTuTu, авторитетный сервис для тестирования мобильных устройств, опубликовал свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Всего составили два топа, которые актуальны по состоянию на конец января 2026 года.

Топ-10 флагманов возглавил Nubia Red Magic 11 Pro+, который набирает в тестах 4,1 миллиона очков. Это бескомпромиссный аппарат для геймеров, который выделяется мощнейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ ОЗУ и активной системой охлаждения со встроенным кулером.

На второй позиции с небольшим отрывом находится vivo X300 Pro. Внутри него установлен чип Dimensity 9500 от конкурирующей MediaTek. Замыкает топ-3 Realme GT8 Pro – еще один флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5,

В списке также можно увидеть iQOO 15, Honor Magic 8, Honor Win, OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max (все на Snapdragon 8 Elite Gen 5) и vivo x300 (Dimensity 9500). У всех не меньше 3,7 млн очков – для сравнения, iPhone 17 Pro Max в похожих тестах показывает результат в 2,7 млн.

Сегмент среднебюджетников возглавил новенький Honor Power 2 в версии с 12 ГБайт ОЗУ. Аппарат стал первой моделью на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Elite. Далее расположились устройства Oppo, IQOO и Redmi.

Ранее инсайдеры рассекретили OnePlus 16 почти за год до анонса. Следующая флагманская модель компании получит 240-герцовый экран, аккумулятор 9000 мАч и камеру с высоким разрешением.

Меж тем генеральный директор Nothing предупредил о серьезных переменах на рынке смартфонов в 2026 году. Компаниям придется либо повышать цены на новые модели, примерно на 20-30%, либо ухудшать характеристики.

