Сколько фотографий поместится на карту памяти 32 ГБ: есть важный момент

32 ГБ в наше время может показаться не таким уж большим объемом, но на ней все равно можно хранить до 10 000 фотографий.

Карты памяти SD остаются популярным способом хранения фотографий, видео и документов. Даже в эпоху смартфонов без слота для microSD такие карты все еще востребованы для архивирования и переноса данных, пишет SlashGear.

Как и внутренняя память смартфонов, карты памяти SD выпускаются в разных объемах. Наиболее распространенные – 32, 64, и 128 ГБ. Их можно вставить непосредственно в телефон Android или использовать прилагаемый адаптер для подключения к цифровой камере или ноутбуку.

На сколько хватит 32 ГБ памяти?

Хоть 32 ГБ в наше время может показаться не таким уж большим объемом, на ней все равно можно хранить от 2000 до 10 000 фотографий.

Такой разброс объясняется различиями в разрешении камер, форматах файлов и режимах съемки. Например, одна фотография с разрешением 24 Мп в формате JPEG, сделанная на современный iPhone, занимает от 2 до 8 МБ места, что позволяет сохранить около 8 000 снимков на одной карте.

Что влияет на число фотографий

Не все фотографии одинаковы – некоторые обладают большей детализацией, глубиной цвета и т.д. Устройство, используемое для фотографирования, также может негативно влиять на количество фотографий, которое можно сохранить на SD-карте. В частности, цифровые камеры имеют профессиональные режимы съемки, которые позволяют создавать изображения с размером файла до 10 раз больше, чем у современного смартфона.

При тестировании на iPhone 15 Pro телефон делал снимки с разрешением 12 МП в формате HEIF, что в среднем составляло 1 МБ на одно фото. Однако тот же айфон, настроенный на съемку фотографий с полным разрешением 48 МП в более совместимом формате JPEG, создавал фото весом в среднем 8 МБ. Съемка в режиме ProRAW и вовсе увеличивает вес до 70 МБ.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Android-смартфонами и зеркальными фотокамерами, где можно настраивать форматы файлов и качество снимков. По подсчетам, SD-карта 32 ГБ может вместить до 32 000 сжатых фотографий в формате HEIF или всего 500 фотографий в формате RAW.

Также следует учитывать, что общая емкость накопителей часто немного меньше заявленной. Таким образом, SD-карта объемом 32 ГБ, скорее всего, вместит около 29 ГБ.

Как максимально увеличить объем хранилища на Android и iOS

На iOS: Настройки → Камера → Форматы → включите "High Efficiency" (HEIF) вместо JPEG.

Уменьшите разрешение снимков, если высокая детализация для вас не критична; снимки 12 Мп могут занимать значительно меньше места чем 48 Мп.

Отключите режим "Live Photos" на iPhone – он создает дополнительные данные, увеличивая размер файлов.

На Android‑устройствах: зайдите в настройки камеры → Дополнительные параметры изображения → включите HEIF/HEIC, если доступно.

В целом, если вы используете карту памяти объемом 32 ГБ для фотографий, ориентируйтесь на диапазон 2 000-10 000 изображений. Более точное число зависит от ваших настроек камеры и формата.

