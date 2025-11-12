Эксперты выделяют простые правила для сохранения яркости, качества звука и долгой службы.

Современный телевизор – центр развлечений в доме: фильмы, сериалы, игровые сессии и стриминговые марафоны. Но некоторые повседневные привычки могут сокращать срок службы телевизора и ухудшать качество изображения, даже если вы об этом не подозреваете, говорится в материале BGR.

Вот три вещи, которых стоит избегать, чтобы ваш телевизор выглядел таким же четким, ярким и надежным, как в день покупки.

1. Не увеличивайте громкость до упора

Часто пользователи увеличивают громкость встроенных динамиков до максимального уровня, чтобы лучше слышать диалоги. Но когда уровень громкости слишком высок – усилитель перегружается, и звук, который вы слышите, искажается.

Особенно это касается тонких моделей Smart TV, где динамики небольшие и не рассчитаны на сильную нагрузку. Лучшее решение – держать громкость на уровне до ~75–80 % и, при возможности, подключать отдельно качественную звуковую систему или саундбар.

2. Регулярно обновляйте программное обеспечение

Вы могли бы думать, что телевизор – устройство "включил и забыл", но если пропускать обновления, вы можете столкнуться с тормозами меню, вылетами приложений или невозможностью запускать новые стриминговые сервисы.

Кроме того, обновления обычно улучшают качество изображения (например, HDR‑обработку, работу HDMI входов) и устраняют уязвимости безопасности –поскольку Smart TV подключается к Wi‑Fi, он может стать мишенью для атак при незащищенной прошивке.

Лучше включить автоматическое обновление – тогда этот процесс будет происходить на фоне и вы сможете просто наслаждаться просмотром.

3. Не оставляйте телевизор включенным на весь день

Статические изображения на экране (например, пауза игры, меню фильма или новостная лента) могут привести к выгоранию пикселей на OLED-панелях или остаточному изображению на LCD.

Чтобы избежать этого, не оставляйте телевизор в режиме паузы надолго, включайте экран-сейвер или функцию сдвига пикселей, а также во вохможности снижайте яркость. Динамические изображения и регулярная смена контента помогут сохранить экран ярким и равномерным.

