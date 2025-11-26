Не только зарядка: что еще может делать USB-порт на вашем Samsung-телефоне

Используя правильные адаптеры и кабели, вы можете значительно расширить функциональность вашего устройства – от переноса данных до работы на большом экране.

USB-порт на современных смартфонах Samsung – это не просто "гнездо для зарядки". Он поддерживает множество полезных функций, таких как передача файлов, подключение внешних дисков или даже использование телефона как настольного ПК.

Редакторы SlashGear рассказали, как раскрыть весь потенциал вашего USB-С порта.

Быстрая передача файлов

Помимо зарядки, передача файлов на другой телефон или компьютер через проводное соединение – самый простой вариант использования USB-гнезда вашего Samsung.

Чтобы все заработало, важно, чтобы кабель поддерживал высокие скорости передачи, а сам телефон и второй девайс – соответствующие спецификации.

Подключение внешнего накопителя

USB-C-порт позволяет подключать не только другие смартфоны или ПК, но и обычные флешки с внешними жесткими дисками. Для этого может понадобиться адаптер с USB-A (если у накопителя "обычный" USB).

Важно, чтобы накопитель был отформатирован в поддерживаемую файловую систему – например, FAT32 или exFAT. Если все настроено верно, после подключения на экране телефона появится уведомление о добавленном хранилище.

Проводной интернет через Ethernet

Если вы устали от медленного или нестабильного Wi-Fi, разъем USB-C на Samsung может стать проводным интернет-решением. Для этого вам просто нужен USB-Ethernet-адаптер.

Имея на руках необходимые аксессуары, подключите один конец Ethernet-кабеля к порту роутера (обозначенному как "LAN" или "Ethernet"), а другой – к Ethernet-адаптеру. Далее подключите этот адаптер к USB-C порту вашего телефона.

Теперь вы должны увидеть в шторке уведомлений сообщение "Ethernet cable connected". Все что остается – зайти в настройки сети, активировать переключатель Ethernet и, при необходимости, настроить статический IP-адрес или прокси.

Подключение к внешнему дисплею

Смартфоны Samsung известны одними из лучших дисплеев на рынке, что делает их отличными для просмотра медиа. USB-C-порт позволяет вывести экран телефона на большой экран – будь то монитор или телевизор.

Подключив кабель и адаптер, выберите на мониторе соответствующий источник HDMI. На смартфоне перейдите по пути: "Настройки → Подключенные устройства → Samsung DeX → Подключенный дисплей" и убедитесь, что он настроен на "Зеркально".

Превращение телефона в настольный компьютер

Если у вас есть одна из флагманских серий Samsung – Z Fold, S или Note – у вас фактически мини-ПК в кармане. Эти устройства оснащены Samsung DeX, который позволяет превратить телефон в настольный компьютер, когда вам нужен больший экран или интерфейс в стиле ПК.

Для этого подключите телефон к монитору с помощью USB-C или HDMI-адаптера, затем подтвердите запуск DeX. Выберите "Extended" или другой режим отображения, чтобы интерфейс напоминал десктоп.

Далее можно подключить мышь и клавиатуру – через USB-порты адаптера или по Bluetooth – и работать как за ПК: редактировать документы, работать в браузере, использовать приложения в окнах.

