Пользователи понимают ещё не все особенности этого порта.

USB-C есть уже на каждом гаджете и именно поэтому вокруг него накопилась куча мифов. Но один и тот же Type-C на разных устройствах может работать по разному. Из-за этого люди путаются и иногда даже думают, что у них сломан кабель, хотя дело чаще в самом порте.

Издание BGR собрало самые распространённые заблуждения, которые давно пора развеять.

Миф 1: все USB-C порты одинаковые

На самом деле "USB-C" - это только форма разъёма, а вот что у него внутри зависит от поколения стандарта. С 2014 года порт прошёл через целую эволюцию: сначала USB 2.0, потом версии 3.0/3.1/3.2, потом USB4, а сейчас уже USB4 v2.

Видео дня

Разница между ними огромная. USB-C на базе USB 2.0 еле тянет 480 Мбит/с, а USB 3.2 Gen 2 может работать уже при 10 Гбит/с, USB4 - до 40 Гбит/с.

Миф 2: раз есть USB-C, значит есть быстрая зарядка

USB-C - это ещё не гарантия, что ваше устройство зарядится быстрее. Всё решает поддержка протокола USB Power Delivery (PD). И он обязателен далеко не для всех производителей. Часть гаджетов до сих пор работает на старых схемах USB Battery Charging, максимум около 7,5 Вт.

Самые мощные USB-C порты сейчас умеют до 240 Вт, но это только при поддержке PD 3.1. И далеко не каждый смартфон или ноутбук этим похвастается.

Миф 3: USB-C = Thunderbolt

Thunderbolt использует такой же разъём, но это вообще другая технология. Thunderbolt 5, например, - это стабильные 80 Гбит/с в обе стороны, питание минимум 140 Вт и поддержка нескольких 8K-мониторов.

USB-C так не умеет по умолчанию даже в версии USB4 v2. Чтобы отличить Thunderbolt, ищи значок молнии возле порта.

Миф 4: любой USB-C выводит картинку

Чтобы USB-C мог подключаться к монитору, ему нужен DisplayPort Alt Mode или Thunderbolt. HDMI Alt Mode официально больше не поддерживается, так что остался только DisplayPort.

При покупке техники обязательно проверяйте, есть ли у устройства DisplayPort Alt Mode или Thunderbolt. Без этого USB-C - просто USB-C.

Ранее мы рассказывали, почему USB-C так называется и что значит буква "C". Никаких скрытых смыслов за этим не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: