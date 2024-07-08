Причина введения таких ограничений связана с тем, что Google Play, в отличие от iOS, недоступен в Китае.

Компания Microsoft сообщила своим сотрудникам в Китае, что с сентября этого года они должны использовать для работы только iPhone. При этом от Android-гаджетов придется отказаться.

Как пишет портал Bloomberg, этот шаг является частью инициативы Microsoft Secure Future, анонсированной в конце прошлого года.

Она затрагивает сотни работников по всему материковому Китаю и призвана обеспечить, чтобы все они использовали менеджер паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass для аутентификации при входе в системы компании.

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Причина введения таких ограничений, по всей видимости, связана с тем, что Google Play, в отличие от iOS, недоступен в Китае, поэтому местные вендоры устанавливают в устройства собственные магазины и сервисы вместо Google. Поскольку сторонним источникам Microsoft не доверяет, компании ничего не остается, кроме как строить экосистему авторизации на базе устройств Apple.

Впрочем, платить за переход с Android на iOS сотрудникам не придется – всем сотрудникам, использующим телефоны Android, включая устройства Huawei или Xiaomi, будет единоразово представлен iPhone 15. То же самое происходит сейчас и в Гонконге, отметили в Bloomberg,

Специалисты говорят, что в последние годы растет процентов "перебежчиков" с Android на iPhone. Причем в основном эти пользователи выбирают вовсе не флагманские устройства – их больше привлекают модели прошлых лет.

А в списке бестселлеров мобильного рынка в первом квартале 2024 года были iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, за которым следуют недорогие устройства Samsung. Таким образом, в непростые времена рынок все равно склонился к выбору дорогих смартфонов Apple.

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