В 2023 доля перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме, выяснили аналитики CIRP.

Аналитическая фирма CIRP провела анализ мирового рынка мобильных устройств и пришла к любопытным выводам. Как выяснилось, доля перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме.

По актуальным данным, 15% нынешних владельцев iPhone рассказали, что прежде они пользовались устройствами на Android. Это на 4% больше, чем в прошлом году, и на 5% больше, чем в 2020 и 2021 годах, говориться в отчете.

Как отмечают эксперты CIRP, в последний раз такая доля "перебежчиков" с Android фиксировалась в 2018-м. Тогда как самый высокий показатель за последние девять лет составил 21% в 2016 году.

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Ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри также заявлял, что "везде, где доля рынка Apple невелика", насчитывается значимая доля "свитчеров" – то есть тех, кто после использования смартфонов на Android решил купить iPhone.

Apple готовит к анонсу новый iPhone

Линейка смартфонов iPhone 15 будет представлена уже в сентябре. Все больше слухов и утечек указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Все из-за того, что компании придется переложить на потребителей расходы за апгрейд.

Версии iPhone 15 с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, обзаведутся перископной камерой, а также получат еще больше памяти и более быстрый USB-C. Стандартные модели – 15 и 15 Plus – получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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