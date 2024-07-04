Оба смартфона вышли в 2020 году и могут похвастаться компактным размером.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, вслед за Android, выпустили рейтинг девайсов Apple, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. Примечательно, что в топе нет ни одного нового гаджета.

Если смотреть исключительно на смартфоны, то лидером оказался iPhone 12 mini, которым довольны 95,97% пользователей. У него яркий 5,4-дюймовый OLED-дисплей, мощный чип, неплохая двойная камера, а еще он удобно сидит в руке благодаря комфортным габаритам. То есть это идеальный вариант в 2024 году для тех, кто устал от "лопатофонов".

На втором месте в списке Apple-смартфонов расположился представленный весной 2020 года iPhone SE – 94,99% положительных реакций. Модель обожают за классический дизайн с кнопкой Home, компактные габариты, оптимальное железо и доступный ценник. Больше телефонов в топе нет.

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Зато безусловным лидером стал iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, который получил 96,63% положительных отзывов. Это планшет 2017 года, за которым следуют iPad Air 4 (96,43%) и последний iPad Pro 11 (96,33%) с чипом M4.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, если верить слухам, запланировала релиз нового iPhone SE. Бюджетный айфон будет похож на iPhone 14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник сохранится на уровне $429.

Что касается нового iPhone 16, то его покажут в сентябре. Размеры экранов 16 Pro и 16 Pro Max увеличат с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов, а ширина рамки у экрана составит 1,15 мм и 1,2 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке. Другой заметный апгрейд будет касаться камеры.

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