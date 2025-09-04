Сразу два из трех "призовых" мест заняли смартфоны Huawei.

AnTuTu, главный бенчмарк для тестирования мобильных устройств, выпустил очередной рейтинг за август 2025 года. В этот раз в списке смартфоны под управлением Android, которыми больше всего довольны их владельцы.

Возглавил его Huawei Mate 70 Pro+, выпущенный еще осенью 2024 года. Им довольны 98,43% пользователей. Несмотря на не самый мощный чипсет, этот аппарат ценят за настоящий Face ID, мега-быструю зарядку и топовый набор камер.

На втором месте Huawei Mate 70 Pro Premium Edition с 97,69% положительных отзывов, а замыкает тройку Xiaomi 15S Pro – экспериментальный флагман от китайского техно-гиганта на перспективном кремнии собственной разработки. У него 96,94% положительных отзывов.

Видео дня

Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Vivo S30 — 96,67%;

Oppo Find X8 Ultra — 95,76%;

Xiaomi 15 Ultra — 95,58%;

iQOO Z10 Turbo+ — 94,77%;

Huawei Mate 70 Pro — 94,55%;

Red Magic 10S Pro+ — 94,42%;

Redmi K80 Ultra — 93,37%;

Примечательно, что в рейтинге нет ни одного смартфона от Samsung. Если же говорить о брендах, то лидеры у пользователей – Xiaomi и Huawei, у обеих компаний в топ-10 сразу по три модели.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги с лучшим соотношением цены и производительности. Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от самых дешевых до флагманских.

К слову, Samsung сегодня представила "народный" флагман Galaxy S25 FE. Устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, но стоит при этом значительно дешевле. Плюс, работает из коробки на Android 16.

Вас также могут заинтересовать новости: