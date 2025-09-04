Апгрейд коснулся чипа, фронтальной камеры и софта. Цену не подняли.

4 сентября Samsung провела очередную Galaxy Unpacked – главным анонсом презентации стало новое поколение "народного" флагмана Galaxy S25 FE. Как и в прошлый раз, устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, но стоит при этом значительно дешевле.

По сравнению с S24 FE, новинка похудела на 20 грамм, но емкость батареи выросла до 4900 мАч, а скорость зарядки – до 45 Вт. Также апгрейд коснулся процессора, селфи-камеры и софта – One UI 8 "из коробки". При том, что S25, S25 Plus и S25 Ultra пока довольствуются лишь бета-версией ОС.

Характеристики Galaxy S25 FE:

Габариты: 76,6×161,3×7,4 мм, 190 грамм

76,6×161,3×7,4 мм, 190 грамм Дисплей: 6,7", Dynamic AMOLED 2X LTPS, Full HD+, 60–120 Гц, до 1900 нит

6,7", Dynamic AMOLED 2X LTPS, Full HD+, 60–120 Гц, до 1900 нит Процессор: 10-ядерный Exynos 2400, 3,21 ГГц, Xclipse 940

10-ядерный Exynos 2400, 3,21 ГГц, Xclipse 940 Память: 8 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ ПЗУ

8 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ ПЗУ Камеры: основной 50-мегапиксельный датчик с объективом f/1.8 и OIS, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера f/2.2 с углом обзора 123 градуса и 8-мегапиксельный телеобъектив 3x с объективом f/2.4 и OIS. Селфи-камера – 12 Мп, ƒ/2.2, 80°,

основной 50-мегапиксельный датчик с объективом f/1.8 и OIS, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера f/2.2 с углом обзора 123 градуса и 8-мегапиксельный телеобъектив 3x с объективом f/2.4 и OIS. Селфи-камера – 12 Мп, ƒ/2.2, 80°, Аккумулятор: 4900 мАч, быстрая зарядка на 45 Вт, а также поддержка беспроводной и реверсивной зарядок

4900 мАч, быстрая зарядка на 45 Вт, а также поддержка беспроводной и реверсивной зарядок Дополнительно : алюминиевая рама, полноценная влагозащита IP68, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, семилетний курс обновлений.

Видео дня

Помимо этого, телефон забит ИИ-функциями Galaxy AI: от Gemini Live и Circle to Search до интеллектуальных фишек для фото- и видеосъемки. Телефон доступен в четырех цветовых вариантах – синем, голубом, черном и белом.

Цены остались без изменений – 749 евро за вариант 8 ГБ/128 ГБ, 809 евро за 8 ГБ/256 ГБ, тогда как модель 8 ГБ/512 ГБ обойдется в 929 евро.

Ранее в это месяце Samsung выпустила свой самый дешевый смартфон 2025 года. Компания обещает шесть лет обновлений ПО – это лучший показатель в бюджетном сегменте.

А уже 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. По слухам, все модели получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей 120 Гц, а Plus-версию iPhone заменят рекордной тонкой моделью "Air".

