Популярный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных Android-смартфонов. Топ вновь возглавил Red Magic 10S Pro+ на базе Snapdragon 8 Elite, средний результат которого составил 2,94 млн очков. Он удерживает лидерство уже третий месяц подряд.

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra (2,89 млн), а третью строчку занял iQOO Neo 10 Pro+ (2,87 млн). Оба устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах набирает ~2 млн очков.

Также в рейтинге есть пара аппаратов на Dimensity 9400+ – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Весь рейтинг такой:

  1. Nubia Red Magic 10S Pro+ (Snapdragon 8 Elite)
  2. Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Elite)
  3. iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite)
  4. Vivo X200s (Dimensity 9400+)
  5. Realme GT Pro (Snapdragon 8 Elite)
  6. OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite)
  7. iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite)
  8. Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite)
  9. Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+),
  10. OnePlus Ace 5 Pro  (Snapdragon 8 Elite)

В ближайшие месяцы в списке самых мощных Android-смартфонов ожидаются масштабные перестановки, поскольку грядет релиз первых устройств на процессорах нового поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Самые мощные Android-смартфоны прямо сейчас / Источник: AnTuTu

В топ-10 среднебюджеток в августе лидирует Realme Neo7 SE. У него внутри стоит чипсет Dimensity 8400-Max. iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 отстают, но не сильно. Выпущенный еще в мае 2023 года Redmi Note 12T Pro попал на десятое место. 

Самые мощные смартфоны-середнячки 2025 года / фото AnTuTu

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5 на борту, среди которых Xiaomi 16, начнут выходить в конце сентября. Говорят, что он будет на 40% быстрее предшественника.

А если вы устали от "лопатофонов", журналисты нашли пять лучших компактных смартфонов в 2025 году. Эти модели сочетают в себе компактные размеры с мощной начинкой и хорошей камерой.

