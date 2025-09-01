Лидер производительности смартфонов Antutu не меняется уже третий месяц.

Популярный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных Android-смартфонов. Топ вновь возглавил Red Magic 10S Pro+ на базе Snapdragon 8 Elite, средний результат которого составил 2,94 млн очков. Он удерживает лидерство уже третий месяц подряд.

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra (2,89 млн), а третью строчку занял iQOO Neo 10 Pro+ (2,87 млн). Оба устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах набирает ~2 млн очков.

Также в рейтинге есть пара аппаратов на Dimensity 9400+ – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Весь рейтинг такой:

Видео дня

Nubia Red Magic 10S Pro+ (Snapdragon 8 Elite) Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Elite) iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) Vivo X200s (Dimensity 9400+) Realme GT Pro (Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite) Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+), OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite)

В ближайшие месяцы в списке самых мощных Android-смартфонов ожидаются масштабные перестановки, поскольку грядет релиз первых устройств на процессорах нового поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

В топ-10 среднебюджеток в августе лидирует Realme Neo7 SE. У него внутри стоит чипсет Dimensity 8400-Max. iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 отстают, но не сильно. Выпущенный еще в мае 2023 года Redmi Note 12T Pro попал на десятое место.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5 на борту, среди которых Xiaomi 16, начнут выходить в конце сентября. Говорят, что он будет на 40% быстрее предшественника.

А если вы устали от "лопатофонов", журналисты нашли пять лучших компактных смартфонов в 2025 году. Эти модели сочетают в себе компактные размеры с мощной начинкой и хорошей камерой.

Вас также могут заинтересовать новости: