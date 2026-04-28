Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года: что он умеет

Xiaomi вывела на глобальный рынок новый ультрабюджетный смартфон от "народного" бренда Poco. Модель C81 Pro получила огромный экран, емкий аккумулятор и большой объем памяти. При этом ее стоимость не превышает $100, пишет GSMArena.

Аппарат оснащен 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 650 нит.. По словам производителя, дисплей можно использовать даже мокрыми или жирными руками.

Внутри установлен бюджетный чипсет Unisoc T7250. В базовой конфигурации покупатель получает скромные по меркам 2026 года 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 на 64 ГБ. При этом в топовой версии доступно 256 ГБ, также память получится расширить при помощи карточки microSD (до 1 ТБ).

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. По данным компании, полного заряда хватит на 19 часов воспроизведения видео, 79 часов музыки и более 46 часов звонков. Разрешение главного датчика основной камеры – 13 Мп (f/2,2), фронтальной – 8 Мп (f/2,0). Видео можно записывать в разрешении 1080p при 30 FPS.

Среди прочих особенностей – боковой сканер отпечатков пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, поддержка двух SIM‑карт, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi‑Fi и NFC-модуль. Из коробки смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 3.

На выбор три цвета корпуса: черный, зеленый и золотистый. Цена Poco C81 Pro стартует с 100 долларов за версию 4+64 ГБ. Стоимость версии 4+128 ГБ – 110 долларов, версии 4+256 ГБ – 130 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свои первые полноразмерные наушники с автономностью 3 дня. Также заявлена система активного шумоподавления до 42 дБ – показатель, который обычно характерен для более дорогих устройств.

Как УНИАН уже рассказывал, Xiaomi повышает цены и отменяет скидки на смартфоны из-за дорогой памяти. С 11 апреля стоимость флагмана Redmi K90 Pro Max увеличилась примерно на 30 долларов.

