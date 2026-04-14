Эта скрытая функция MacBook точно подскажет, когда пора менять батарею

В ноутбуках Apple есть встроенный инструмент, который позволяет оценить износ аккумулятора и понять, когда его стоит заменить.

В ноутбуках Apple есть малоизвестная функция, которая позволяет точно определить, когда аккумулятор начинает изнашиваться и требует замены.

Речь идет о показателе cycle count – количестве циклов зарядки, на основе которого система macOS может приблизительно определить оставшийся ресурс батареи.

Как говорится в материале BGR, проверить ресурс аккумулятора можно без сторонних программ. Чтобы получить эту информацию:

зажмите клавишу Option.

нажмите на меню Apple.

выберите "System Information".

откройте раздел "Hardware" → "Power".

Здесь отображается показатель Cycle Count – число циклов, а также состояние батареи и параметр Maximum Capacity, который показывает, насколько батарея потеряла свою емкость.

Сам по себе показатель Cycle Count выглядит просто – это всего лишь число. Однако именно он позволяет понять, насколько изношен аккумулятор. Например, если у вас MacBook Pro с чипом M5 Max и показатель Cycle Count равен 126 – аккумулятор ещё далек от предела и не требует замены.

Большинство современных MacBook рассчитаны примерно на 1000 циклов зарядки. После этого емкость аккумулятора падает ниже 80%, а автономность заметно ухудшается. Сам ноутбук продолжит работать, но время от батареи станет меньше.

Что считается циклом зарядки аккумулятора

Вопреки распространенному мнению, один цикл – это не одна полная зарядка. В случае литий-ионных батарей цикл засчитывается только тогда, когда суммарно расходуется 100% заряда.

Если за день ноутбук разрядился на 90%, это будет лишь 0,9 цикла. Оставшиеся 10% могут "добраться" уже при следующем использовании – и только тогда система зафиксирует полный цикл.

Существует и распространенный миф о том, что ноутбук нельзя постоянно держать подключенным к сети. На самом деле это допустимо, особенно на моделях с актуальной версией macOS. Начиная с macOS Catalina, Apple добавила функцию Optimized Battery Charging, которая ограничивает заряд на уровне около 80% и тем самым замедляет износ аккумулятора. В результате число циклов растет медленнее, даже если устройство часто подключено к розетке.

