'Плохое время для покупки': почему эксперты советуют подождать новый дешевый iPad

У нынешней модели есть важные недостатки, которые могут стать критичными в ближайшем будущем.

Если вы планируете купить самый дешевый iPad, лучше пока повременить – об этом предупреждает авторитетный ресурс MacRumors. Причина – в разработке компании находится значительно более интересная модель, выход которой ожидается этой осенью.

Текущая модель iPad вышла марте 2025 года и оснащена чипом A16, который не поддерживает Apple Intelligence. Это значит, что планшет не получил набор новых ИИ-функций, включая инструменты для письма, генерацию картинок, умные ответы и другие возможности, которые Apple продолжает активно развивать.

Хотя сейчас это не выглядит критичным, все может быстро измениться. Apple активно развивает Apple Intelligence, и в будущем обновлении iOS 27 ожидается более глубокая интеграция ИИ – от переработанной Siri до новых функций в приложениях "Фото", "Камера" и "Команды".

Кроме нового чипа A18 с поддержкой Apple Intelligence, ожидается и обновление оперативной памяти. Предыдущие утечки указывали, что Apple планирует увеличить объем ОЗУ до 8 ГБ. По мнению экспертов, отсутствие этих функций ускорит устаревание нынешнего iPad с A16 с 6 ГБ ОЗУ.

По информации Bloomberg, обновленный бюджетный iPad уже готов и должен выйти во второй половине 2026 года, вероятно, в сентябре или октябре.

