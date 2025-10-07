Sony первой лишила комплекты своих смартфонов каких-либо дополнительных аксессуаров.

Многие производители смартфонов, включая Apple, Xiaomi и Samsung, уже отказались от зарядных блоков в стандартном комплекте поставки. Похоже, следующим аксессуаром, который попадет под сокращение, станет USB-кабель питания.

Последние модели наушников AirPods поставляются с чехлами с разъемом USB-C, но без кабелей для их зарядки, а теперь и Sony пошла по этому пути со своими смартфонами. Издание Android Authority обратило внимание на пост пользователя Reddit, который опубликовал фото с распакованным Xperia 10 VII.

В коробке Xperia 10 VII нет ни блока питания, ни зарядного кабеля – только смартфон и комплект инструкций. Можно было бы предположить, что кабель не положили по ошибке, однако на упаковке есть значки, прямо указывающие на отсутствие зарядного устройства и провода.

Видео дня

В наши дни Sony не является крупным игроком на рынке смартфонов, но именно с таких тихих изменений обычно и начинаются массовые сдвиги в индустрии, считают в Android Authority.

Не исключено, что со временем от USB-кабелей в коробке откажутся и другие бренды, объясняя это заботой об экологии. К тому же такой шаг позволит компания немного снизить издержки, продавая устройства без дополнительных аксессуаров.

Ранее УНИАН рассказывал, что Samsung может избавиться от портов для зарядки в своих смартфонах. У Apple такой смартфон мог выйти уже в этом году, но от этой идеи отказались.

Вас также могут заинтересовать новости: