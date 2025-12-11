Как очистить память телефона на Андроиде и навсегда избавиться от 'тормозов'

Многие пользователи отмечают, что их девайс стал работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую функцию.

Многие смартфоны на Android со временем начинают тормозить и медленнее загружать приложения. Частая причина – накопившиеся временные файлы (кеш), которые не только занимают пространство, но и могут замедлять работу системы.

Очистка кеша – один из самых простых и действенных способов освободить память и улучшить производительность вашего Android-девайса, говорится в материале ZDNet.

Процесс очистки может немного отличаться в зависимости от производителя, но общий процесс остается тем же.

Прейдите в "Настройки" на вашем Android

Перейдите в раздел "Память" ("Хранилище") и нажмите на "Приложения". Здесь вы увидите список всего установленного ПО и главных "пожирателей" памяти. Традиционно, это мессенджеры, соцсети и браузеры.

Нажмите кнопку "Очистить кеш" (не путайте с "Очистить память" – это сброс настроек приложения). Повторите эти шаги для самых "тяжелых" приложений.

Также в меню "Память" на некоторых Android есть предложение "Освободить место" через приложение Google Файлы. Чтобы воспользоваться им, откройте "Файлы" и выберите "Очистить ненужные файлы".

Накопленные данные браузера

Браузер – один из главных накопителей кэша. Для его очистки в Chrome, Edge, Brave и других:

Откройте браузер.

Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.

Перейдите "История" → "Очистить историю".

Выберите временной диапазон (за все время) и отметьте кешированные файлы и изображения.

Подтвердите удаление.

Как часто нужно чистить кеш

При обнаружении замедлений девайса или сбоев в работе приложения. Для большинства пользователей достаточно проводить очистку каждые три-шесть месяцев.

Очистка кеша также может устранить проблемы в работе приложений, заставляя их заново создать временные файлы. Это быстрый способ диагностики и устранения неполадок, а не просто очистка памяти.

