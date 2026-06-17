Сначала зарядка в розетку, потом кабель к телефону: эксперты объяснили, почему это важно

То, как именно вы ставите телефон на зарядку, влияет на срок службы аккумулятора.

Порядок зарядки смартфона на первый взгляд кажется мелочью – и все же он может повлиять на долгосрочное состояние аккумулятора. Зарядка телефона – ежедневная рутина, и многие не уверены, какой порядок правильный.

Сначала нужно вставить зарядное устройство в розетку или сначала подключить кабель к телефону? Хотя это может казаться незначительной деталью, эксперты утверждают, что правильный порядок в долгосрочной перспективе помогает сохранить состояние аккумулятора, пишет Nok Lapját.

Правильный порядок зарядки позволяет:

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снизить воздействие скачков напряжения

уменьшить небольшие импульсы тока

способствовать сохранению срока службы аккумулятора

Какой порядок зарядки рекомендуется

Большинство производителей советуют сначала подключать зарядное устройство к розетке, и только после этого соединять кабель с телефоном. Причина в том, что зарядное устройство при этом стабилизирует электрический ток ещё до того, как он поступит к устройству.

По мнению специалистов, это снижает риск небольших скачков напряжения и возможных импульсов тока, которые хотя и редко вызывают мгновенные проблемы, но со временем могут способствовать более быстрому износу аккумулятора.

Многие сначала подключают телефон к зарядному кабелю, и лишь потом вставляют зарядное устройство в розетку. Эксперты подчёркивают, что само по себе это не представляет серьёзной опасности и не причинит немедленного вреда устройству.

Разница между двумя методами относительно невелика, однако следование рекомендациям производителя помогает аккумулятору телефона дольше сохранять первоначальную производительность.

Важна не только очерёдность

Хотя правильный порядок подключения имеет определённое значение, на срок службы аккумулятора гораздо сильнее влияет качество используемого зарядного устройства.

Эксперты предупреждают: дешёвые зарядные устройства неизвестного происхождения или несовместимые с вашим гаджетом могут вызвать немало проблем. Среди них – более медленная зарядка, повышенная нагрузка на аккумулятор и даже снижение производительности устройства.

Поэтому самое безопасное решение – использовать оригинальные или официально сертифицированные зарядные устройства. Они соответствуют техническим требованиям производителя и обеспечивают более эффективную и безопасную зарядку.

Кроме того, стоит следить за состоянием зарядного кабеля: он не должен быть перегнут или повреждён, поскольку неисправные кабели также негативно влияют на качество зарядки.

Ранее УНИАН сообщал, что мужчина перестал покупать дешевые зарядки для телефона после неожиданного открытия.

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