Убийцы аккумулятора: 10 вещей, которые никогда не стоит делать при зарядке смартфона

Привычные бытовые привычки вроде ночной зарядки серьезно бьют по емкости аккумулятора и не только.

Давайте посмотрим правде в глаза: мы не привыкли много думать о безопасности, когда заряжаем свои устройства. Однако в этом процессе кроется гораздо больше нюансов, чем просто взять первый попавшийся шнур и воткнуть его в розетку. Некоторые слишком распространенные ошибки при зарядке могут серьезно повлиять на срок службы вашего гаджета, а также на безопасность вашего дома.

Неисправные соединения, перетертые провода и несовместимое электрическое напряжение могут привести к поломкам и даже к пожарам, пишет Martha Stewart. И не стоит забывать, что сломанное устройство – это огромная проблема.

Поэтому журналисты обратились к экспертам в области электричества, чтобы выяснить, чего никогда не стоит делать при зарядке устройств, чтобы обезопасить себя и обеспечить правильную работу электроники.

1. Никогда не используйте поврежденные или перетертые зарядные кабели

При первых признаках надлома или износа зарядный провод следует выбросить и заменить.

Как объяснил Ник Барбер, соучредитель компании Prepaid Electricity: "Перетертые кабели могут вызвать появление электрической дуги, что увеличивает риск поражения электрическим током, перегрева или электрического пожара".

Если изоляция кажется поврежденной, шнур необходимо заменить.

2. Не оставляйте устройства подключенными к сети на всю ночь слишком часто

Хотя делать это время от времени обычно безопасно, Барбер настоятельно не рекомендует оставлять устройства подключенными к розетке ночь за ночью.

"Современные устройства отключают зарядку, когда батарея заполнена, но подключение их к сети каждую ночь подвергает аккумулятор постоянному воздействию тепла и энергии, – объяснил он. – Это может вызвать постепенное ухудшение производительности и сокращение срока службы батареи".

3. Избегайте перегрузки розеток

Ради удобства может возникнуть соблазн использовать одну зарядную станцию для всей вашей электроники, но эксперты решительно предостерегают от этого.

"Перегрузка розеток может привести к перегреву проводов, что повлечет за собой опасность пожара", – предупредил электрик Дэниел Мок, вице-президент по операциям в Mister Sparky.

Мок порекомендовал использовать несколько розеток или (в редких случаях) удлинители, если вам нужно зарядить несколько устройств одновременно. Просто убедитесь, что розетки рассчитаны на электрическую нагрузку вашего устройства, и что вы правильно используете удлинители.

4. Не полагайтесь на удлинители

Раз уж зашла речь об этом: удлинители могут быть временным решением, но избегайте постоянного использования их для зарядки ваших устройств.

"Удлинители спроектированы как временная мера, – объяснил Барбер. – Их ежедневное использование, особенно для устройств с высоким энергопотреблением, таких как ноутбуки, повышает риск перегрева и возгорания".

Вместо этого постарайтесь найти безопасную настенную розетку или сетевой фильтр для вашего устройства.

5. Никогда не используйте кабели сторонних брендов

"Держитесь подальше от сторонних и низкокачественных поддельных зарядных устройств", – посоветовал Барбер. Эти более дешевые альтернативы могут не иметь важных функций безопасности, таких как защита от скачков напряжения и регулировка вольтажа.

Это может привести к нестабильному напряжению, перегреву или даже электрическому пожару. "Самый лучший и надежный подход – использовать для зарядки устройство, рекомендованное производителем", – подчеркнул он.

6. Не игнорируйте признаки перегрева

Все, что горячо на ощупь, следует немедленно отключить от сети. "Это симптом либо неисправности проводки, либо несовместимости между устройством и зарядным устройством", – объяснил Барбер.

Сергей Николин, президент компании Product Air Heating & Cooling, добавил, что сохранение устройства подключенным к сети вряд ли приведет к пожару, но может легко повредить сам гаджет. Лучше перестраховаться.

7. Не оставляйте заряжающиеся устройства на кроватях или обивке

Если вы заряжаете телефон, находясь в постели, класть устройство или зарядное устройство под простыни или одеяла – плохая идея. "Ткани задерживают тепло и приводят к перегреву аккумулятора телефона, – предостерег Николин, – а это может легко повредить батарею, стать причиной пожара или повлечь за собой серьезные травмы".

Это также относится к привычке оставлять заряжающиеся устройства на мягких креслах, диванах и подобных поверхностях. "Зарядка генерирует тепло, а мягкие поверхности не обеспечивают хорошего воздушного потока, – объяснил Барбер. – Тепло имеет тенденцию накапливаться очень быстро, что может повредить аккумулятор, снизить эффективность или, в крайнем случае, привести к пожару".

Он порекомендовал размещать устройство на плоской устойчивой поверхности во время зарядки.

8. Избегайте активного использования устройства во время зарядки

Если вы намерены интенсивно использовать свое устройство в течение длительного времени, постарайтесь полностью зарядить аккумулятор заранее.

"Активное использование (например, игры) во время зарядки генерирует больше тепла и изнашивает батарею быстрее", – объяснил Джоэл Уортингтон, президент компании Mr. Electric.

9. Не оставляйте заряжающиеся устройства на солнце или в машине

Хотя ваш автомобиль, скорее всего, позволяет заряжать телефон, вы не должны оставлять его в салоне для зарядки.

"Солнечное тепло очень быстро накапливается в герметичном пространстве, а зарядка также выделяет тепло", – объяснил Барбер.

Когда эти два фактора объединяются, это может создать избыточную нагрузку на аккумулятор, вызвав сбой в работе или возгорание.

10. Не заряжайте свои устройства рядом с водой

Как бы ни был велик соблазн подключить наши телефоны к розеткам в ванной комнате для утренней зарядки во время подготовки к новому дню, любого шанса контакта с водой следует избегать.

"Не заряжайте устройства рядом с водой, – посоветовал Уортингтон. – Вода и электричество несовместимы. Случайные брызги могут вызвать короткое замыкание или повреждение".

Поскольку электричество проводится через воду, такое воздействие может нанести серьезный вред. Зарядка должна происходить только на сухих и защищенных от влаги поверхностях.

