От Samsung до Pixel: какие смартфоны получат обновление Android 17

Стало известно, какие смартфоны разных производителей могут получить обновление до новой версии операционной системы Android 17. В список вошли модели Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Redmi, Motorola, OnePlus, Oppo, Vivo и Nothing, пишет Android Central

Речь идет о флагманских и среднебюджетных линейках, которые получат новую версию системы в ближайшее время – в зависимости от политики обновлений каждого производителя.

Samsung: один из самых обширных списков поддержки

Компания Samsung традиционно предлагает самую длительную поддержку, которая может достигать семи лет. Обновление до Android 17 ожидается для серий Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Z Fold и Z Flip, включая модели от Galaxy S23 до будущих Galaxy S26, а также широкий перечень устройств среднего класса.

Отдельно указано, что обновление получат:

Galaxy Z Fold 5–7

Galaxy Z Flip 5–7 (включая FE-версии)

Большое количество моделей серии Galaxy A (от A06 до A57)

Google Pixel: полная или почти полная поддержка

Смартфоны Google традиционно получают длительную поддержку. В список Android 17 вошли модели от Pixel 6 до будущих Pixel 10, включая Pro-версии, Fold и серию "a".

Xiaomi и Redmi: фокус на флагманах и среднем сегменте

Обновление ожидается для линеек Xiaomi 13–15, MIX Flip, а также будущих моделей серии Xiaomi 17.

Среди Redmi – популярные серии Note 14 и Note 15, а также базовые модели Redmi 15.

Motorola: сильная поддержка как флагманов, так и Moto G

Среди моделей, которые получат Android 17, – серии Razr, Edge и ThinkPhone, а также доступные Moto G, в частности G37, G47, G75–G87 и другие.

OnePlus, Oppo, Vivo и Nothing

OnePlus: серии 11–13 и будущие 15, а также Nord CE и Nord

Oppo: линейки Find X9 и Reno 11–15

Vivo: серии X300 и V50–V70

Nothing: все основные модели, включая Phone 2, 3 и серию CMF

Аналитики отмечают, что все больше производителей расширяют политику обновлений, особенно в флагманском сегменте, тогда как бюджетные модели получают поддержку выборочно.

Окончательные списки могут меняться в зависимости от региона и официальных решений компаний.

Среди ожидаемых нововведений Android 17 – возможность открывать любые приложения в плавающих окнах, улучшенная запись экрана, новые стандарты видео, включая VVC. Наконец, в систему будет нативно встроена функция отслеживания событий в реальном времени.

