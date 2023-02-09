В начале 2023 года сеть Интернет взорвал инновационный продукт, который создал украинский бизнесмен Саргис Саргсян. Gadget 88 появился на обложке новогоднего выпуска Harper's Bazaar, затем о нем написал Forbes. Сейчас, по словам инсайдера, команда Gadget 88 во главе с Саргисом Саргсяном находится в стадии подписания контракта с одним из крупнейших китайских производителей.

Причина популярности творения Саргиса Саргсяна — Gadget 88

Почему Gadget 88 интересен крупным мировым брендам и производителям, вставшим в очередь к украинцам? Все дело в том, что творение Саргиса Саргсяна решает проблему многих людей, которые дружат, работают с людьми, и у них во взаимоотношениях что-то идет не так. Они обращаются к психологам, читают гороскопы на совместимость, но так и не находят ответа.

Продукт Саргиса Саргсяна Gadget 88 даст ответ на эти вопросы. Он работает на определение совместимости между людьми путем измерения вибраций партнеров по общению. Каждый человек имеет вибрации. Они уникальны как отпечаток пальца. Если вибрации совпадают, вы добьетесь результата со схожими с вами людьми. Если же нет – это будет диссонанс. Вот вам и ответ ажиотажа на Gadget 88. Он станет неотъемлемой частью жизни каждого на планете. Ведь кто же не захочет иметь такого помощника у себя в кармане? Кстати, разработчики позаботились о том, чтобы дизайн Gadget 88 был привлекательным, и даже запускают в производство люксовую линейку устройства из чистого золота, инкрустированного драгоценными камнями. Ходят слухи, что партнером по этой линии станет один из известных мировых ювелирных брендов.

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Эффективность изобретения Саргиса Саргсяна

Саргис Саргсян уверяет, что гаджет — это не панацея, а советчик на пути принятия решений. И бывают исключения из правил, как говорится, противоположности тоже притягиваются.

В любом случае, мы гордимся нашими украинскими бизнесменами, которые, как феникс, встают буквально из пепла и дарят нашему миру новые изобретения.