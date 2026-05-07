iPhone 18 не выйдет в сентябре и задержится до 2027 года: в чем причина

Все больше источников считают такой сценарий практически неизбежным.

Согласно новым данным, Apple окончательно утвердилась в своем решении сдвинуть запуск базовой модели iPhone 18 на весну 2027 года, изменив привычный график выхода смартфонов.

Как говорится в отчете MacRumors, такой шаг призван продлить жизненный цикл iPhone 17, одновременно снизив производственные затраты и улучшив конкурентные позиции Apple по отношению к Android-конкурентам, которые вынуждены повышать цены на свои устройства из-за дефицита памяти.

Также источник, близкий к компании, рассказал, что компания решила ухудшить характеристики iPhone 18, сделав его ближе к среднебюджетному iPhone 18e, который также появится весной 2027 года одновременно с iPhone 18. В связи с этим Apple пока решила не спешить с его выпуском.

Видео дня

Также утверждается, что корпорация все активнее делает ставку на новые категории устройств, включая будущий складной iPhone, который может занять ключевое место в осенней презентации.

Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra выйдут в традиционное осеннее окно, а базовая версия iPhone 18, iPhone 2 Air и iPhone 17e появятся весной 2027 года.

Накануне Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

УНИАН писал, что выпущенный 13 лет назад iPhone 5c неожиданно снова стал популярным. И на этот раз дело не в том, что он опередил свое время, а в тренде на ретро и цифровую ностальгию.

Вас также могут заинтересовать новости: