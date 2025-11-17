В то же время iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут как обычно: осенью 2026 года.

Apple готовит перестройку графика выхода своих смартфонов. Компания собирается разнести флагманские и базовые модели iPhone 18 по разным сезонам, чтобы разгрузить цепочки поставок.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, осенью 2026 года Apple представит 3 устройства: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold. А вот базовые версии - iPhone 18, более дешёвый iPhone 18e и перенесённый iPhone Air 2 - могут выйти только весной 2027-го.

Если ничего не изменится, самым доступным iPhone во второй половине 2026 года окажется модель стоимостью 1100 долларов.

Несколько недель назад ходили предположения, что задержка iPhone Air 2 связана с обновлённой камерой, но Гурман считает эту версию сомнительной.

Для Apple осень перестанет быть перегруженным сезоном, а поставщики получают больше времени на выпуск компонентов. Apple также выигрывает дополнительные месяцы для полировки устройств. И ещё разделение релизов позволяет компании поддерживать интерес к линейке смартфонов круглый год, а не только с сентября по ноябрь.

Однако базовый iPhone 17 оказался одним из самых востребованных в линейке - сочетание флагманских характеристик и относительно адекватной цены сделало его привлекательным массовым устройством. Если в 2026 году осенью появятся только дорогие модели, Apple рискует потерять часть продаж.

Кроме того, разделение линейки на "дешёвую весеннюю" и "премиальную осеннюю" может привести к взаимному перетягиванию аудитории внутри самой компании, модели начнут конкурировать друг с другом, а не с устройствами других брендов.

Ранее мы рассказывали, что Тим Кук собирается уходить с поста директора Apple. По данным Financial Times, Кук уйдёт уже в следующем году.

