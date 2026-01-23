В сети показали обновленный дизайн iPhone 18 Pro с новым вырезом (фото)

Dynamic Island впервые появился на iPhone 14 Pro и с тех пор стал фирменной особенностью интерфейса, тесно интегрированной в iOS.

Появилась новая порция слухов о том, как будет выглядеть экран будущего iPhone 18 Pro. По информации авторитетного инсайдера Ice Universe, в этом поколении Apple впервые с 2022 года уменьшит размеры Dynamic Island.

Согласно утечке, ширина этого элемента на новых моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станет меньше примерно на 35% по сравнению с текущим поколением, сократившись с 20,7 мм до 13,5 мм. В результате этого, прошки также получит уменьшенную "металинзу" для системы Face ID.

Таким образом, сама концепция Dynamic Island сохранится, но вырез будет менее отвлекающим и более аккуратно вписанным в экран. В дальнейшем Apple должна полностью убрать этот вырез и переместить камеру и датчики Face ID под экран.

Видео дня

Источник создал макет с примерным дизайном, отражающим эту разницу.

Ранее источники утверждали, что iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол, по аналогии со многими Android-устройствами. Но последние инсайды эту информацию не подтверждают.

Аналитик Росс Янг, хорошо известный своими точными прогнозами, говорит, что уменьшенный Dynamic Island точно сохранится в ближайшие поколения iPhone. Это означает, что Apple обходит радикальные решения ради постепенной эволюции интерфейса, прежде чем перейти к совершенно "безрамочному" экрану в будущих моделях.

Ранее появлялись слухи, что Apple планирует разделить релиз следующего поколения своих флагманов, выпустив iPhone 18 Pro и 18 Pro Max вместе со складным iPhone в сентябре 2026 года, а другие модели вроде iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: