Как проверить слух с помощью AirPods: Apple добавила новую функцию для украинцев

Ранее данная опция была эксклюзивом для США и Канады.

Компания Apple продолжает расширять доступ к функциям AirPods Pro 2 для проверки слуха и диагностики проблем, анонсированным еще в сентябре 2024 года, и теперь к ним присоединилось еще 13 стран, включая Украину. Об этом сообщает MacRumors.

Для того, чтобы проверить слух без визита к врачу и лишних приложений, нужно, во-первых, иметь AirPods Pro 2 (не важно, с USB-C или Lightning), во-вторых, обновить свой iPhone до iOS 18.1. После этого под переключателем режима шумоподавления и прозрачности появится новый раздел "Помощь со слухом".

Его появление говорит о том, что прошивка обновилась и вы можете пройти и персональный тест и настроить наушники под особенности своего слуха – для разговоров, медиаконтента и окружающих звуков. Вся процедура займет около пяти минут – сперва проверят левое ухо, а затем перейдут к правому.

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В конце на экране появятся результаты проверки слуха. Если тест показывает легкую или умеренную потерю слуха, AirPods предложат активировать режим Media Assist, который адаптирует звук под вашу чувствительность.

Кроме того, в настройках доступна опция снижения опасных уровней громкости – Loud Sound Reduction.

Напомним, в прошлом году AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата в США. Это первый случай, когда FDA разрешил использовать наушники как слуховой аппарат без необходимости в рецепте от врача.

Ожидается, что в сентябре на презентации iPhone 17 Apple представит новые AirPods Pro. "Уши" оснастят новым фирменным процессором H3, улучшенным шумоподавлением и расширенными функциями для здоровья.

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