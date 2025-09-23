Денис Пономаренко

Последняя версия, выпущенная 15 сентября, доступна для серий iPhone 11 - iPhone 17.

Компания Apple запретила владельцам iPhone и iPad, установившим обновление до iOS 26, совершать "откат" до версии 18.6.2,. Новое обновление появилось всего неделю назад.

Те, кто остается на старой версии, могут продолжать ей пользоваться столько, сколько захотят, хотя они могут пропустить важные обновления безопасности или столкнуться с проблемами совместимости приложений, пишет Tom's Guide.

Решение Apple традиционно связано с безопасностью: компания стремится сократить использование уязвимых систем и стимулировать переход на новые версии. В то же время некоторые юзеры иногда возвращаются на предыдущие версии iOS с помощью iTunes, если какие-то моменты в работе свежей "операционки" их не удовлетворили, либо встречаются критические баги.

Видео дня

Напомним, в iOS 26 Apple провела крупнейший редизайн системы со времен iOS 7. В числе главных изменений – полупрозрачный дизайн Liquid Glass с имитацией стекла. Обновление поддерживает iPhone 11, SE 2 и все-все модели новее.

Пользователи в соцсетях жалуются, что автономность их iPhone, обновившихся до iOS 26, заметно снизилась. Также телефоны сильно нагреваются. В Apple говорят, что это нормальное явление после крупных обновлений системы и со временем телефоны вернуться к привычной работе.

Ранее на традиционном осеннем мероприятии Apple показала новые iPhone, Apple Watch, а также AirPods 3 Pro с возможностью перевода других языков в реальном времени.

Bloomberg рассказывал, что iOS 26 подготовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет выделяться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

Вас также могут заинтересовать новости: