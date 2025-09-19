Он уже доступен в некоторых странах Европы по стартовой цене 199 евро

Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A17 4G. Он уже доступен в некоторых странах Европы по стартовой цене 199 евро (~9700 грн) за версию с 6+128 ГБ памяти, что на 30 евро дешевле 5G-версии, которая вышла в конце августа.

Оба смартфона практически идентичны. Ключевое отличие заключается в процессоре: в 4G-версии установлен Helio G99 вместо Exynos 1330. Экран остался прежним – 6,7-дюймовый Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Сзади находятся три камеры: основная 50-мегапиксельная с OIS, 5-Мп ширик и 2-Мп макро. Фронтальная – на 13 Мп. Корпус устройства толщиной всего 7,5 мм защищен от пыли и воды по стандарту IP54. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Устройство также получило накопитель емкостью 128 ГБ, который можно дополнить карточкой памяти microSD до 2 ТБ. Из опций связи есть 4G LTE, GPS, Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB Type-C. Сканер отпечатков вынесен на правую сторону,

Galaxy A17 4G, как и другие смартфоны Samsung, может похвастаться продолжительной поддержкой ПО. Производитель обещает выпускать обновления Android в течение шести лет. Из коробки новинка работает на Android 15 (One UI 7.0) с ИИ-функциями вроде Circle to Search.

Ранее в этом месяце Samsung выпустила свой самый дешевый планшет 2025 года. Его отличительными особенностями стали дисплей 90 Гц и улучшенная камера для селфи.

Меж тем у Xiaomi вышел бюджетный смартфонPoco C85 дешевле 5000 грн. У него 50-мегапиксельная камера с ИИ, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и 120 Гц дисплей.

