Недорогой Samsung оказался лучше по соотношению 'цена-качество', чем Galaxy S25

Galaxy A56 предлагает 90% опыта примерно за 60% стоимости флагмана, считают обозреватели.

Представленный в начале марта среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A56 является более выгодной покупкой, чем флагман Galaxy S25, который стоит на 300 долларов дороже. К такому мнению пришли специалисты ресурса Android Authority.

Смартфон получил батарейку 5000 мАч (как у S25 Ultra), тогда как у S25 – всего 4000 мАч. Зарядка тоже быстрее: 45 Вт против 25 Вт. К тому же, Galaxy A56 значительно больше, чем S25 – 6,7 против 6,2 дюйма. Хотя это может быть и минусом для некоторых пользователей.

Если рассматривать в целом, то Galaxy S25, ожидаемо, лучше, чем A56. У него мощнее чип, есть 3x телевик, беспроводная зарядка на 15 Вт, а также 12 ГБ ОЗУ против 8 ГБ у A56. При этом оба телефона имеют дисплеи 1080p, которые достигают 120 Гц с максимальной яркостью 1900 нит.

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Galaxy A56 5G получит шесть лет обновлений ОС, а Galaxy S25 – семь лет. Год поддержки не кажется причиной тратить дополнительные 300 долларов. Тем не менее, S25 будет опережать A56 в графике развертывания и получать эти обновления быстрее.

И хоть Galaxy S25 объективно лучше, разница между телефонами среднего и высокого класса сокращается. Galaxy A56 предлагает 90% опыта примерно за 60% стоимости Galaxy S25 и доказывает, что Samsung должна делать флагманы более конкурентными, заключили в Android Authority.

Вместе с Galaxy A56 в начале марта были представлены Galaxy A36 и Galaxy A26. Все три смартфона получили похожий дизайн, одинаковый AMOLED-экран и шесть лет обновлений. Самый дешевый из них стоит 299 долларов.

Конкурировать Galaxy A56 будет с iPhone 16e от Apple, который уже провалился на старте продаж. Кажется, современного дизайна, мощного процессора и ИИ-функций мало, чтобы оправдать ценник в $600.

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