Стартовая цена iPhone 17 составляет 800 долларов, что на $200 меньше, чем у Air и на $300, чем у Pro.

Apple в спешке наращивает объемы производства базового iPhone 17 – как минимум на 30%. Причиной стал неожиданно высокий спрос на эту конкретную модель, пишет PhoneArena, ссылаясь на данные The Information,

Изначально в компании рассчитывали, что на базовый iPhone 17 придется 25% от общего объема производства, на iPhone 17 Pro/Pro Max – 65%, а на iPhone Air – оставшиеся 10%. Как правило, модели Pro являются самыми продаваемыми устройствами, особенно в первые месяцы доступности.

Теперь, после того, как прошла неделя предзаказов, в Apple выяснили, что покупатели заметно чаще выбирают iPhone 17 с памятью 256 ГБ за $799. Рост популярности объясняется тем, что в этом году стандартная модель получила ряд "премиальных" функций – дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц, тонкие рамки и алюминиевый корпус.

Хотя рост продаж iPhone 17 впечатляет, эксперты отмечают, что в перспективе подобный сдвиг может негативно сказаться на выручке и валовой прибыли Apple. В будущем компания, вероятно, вновь начнет сильнее разграничивать базовые и флагманские модели – дабы у покупателей был стимул переплатить за Pro-версию.

Многие обозреватели отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, поскольку функционально он никак не отличается от прошек, уступая им лишь в деталях. При этом стоит iPhone 17 на 300 долларов дешевле iPhone 17 Pro.

Ранее блоггеры выяснили, сколько на самом деле работают смартфоны линейки iPhone 17. Ожидаемо, лидером по времени автономной работы стал iPhone 17 Pro Max, но тонкий iPhone Air тоже удивил.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летие iPhone.

