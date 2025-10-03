Компания анонсировала уникальную медицинскую функцию для умных часов Galaxy Watch и других носимых устройств.

Samsung объявила о разработке уникальной медицинской функции для своих умных часов Galaxy Watch и других носимых устройств. Корпорация добавит в свои гаджеты детектор одного из опасных заболеваний сердца, которое может привести к летальному исходу, пишет GSMArena.

Систолическая дисфункция – состояние, при котором левый желудочек сердца теряет способность нормально сокращаться, в результате чего нарушается кровоснабжение органов и тканей. Это сердечно-сосудистое заболевание является причиной примерно 50% всех случаев сердечной недостаточности и по смертности превосходит некоторые виды рака.

Ключ к спасению жизней кроется в ранней диагностике. По данным Samsung, именно на нее и нацелена новая технология, созданная в сотрудничестве с корейской Medical AI. Компания специализируется на алгоритмах считывания ЭКГ с помощью нейросетей. Эти алгоритмы уже используются в более чем 100 крупных клиниках Южной Кореи и ежемесячно помогают свыше 120 000 пациентов.

Видео дня

Интеграция технологии в смарт-часы позволит проводить предварительный скрининг даже у людей без симптомов, снижая риски внезапных осложнений и расходы на госпитализацию благодаря своевременному началу терапии.

Samsung также сотрудничает с факультетом биомедицинской инженерии Университета Ханьян в Сеуле для создания компактного гаджета для снятия ЭЭГ, который крепится на ухо. Оно позволяет с высокой точностью следить за мозговой активностью вне лабораторных условий. В ходе тестов прототип уже продемонстрировал возможность в реальном времени определять сонливость и даже угадывать предпочтения пользователей при просмотре видео с точностью до 93%.

Сроки внедрения обеих технологий пока не называются. Однако, по заявлениям компании, именно функция для выявления сердечных нарушений находится ближе всего к практической реализации и может первой в мире появиться в умных часах Samsung.

Напомним, Apple Watch больше не самые популярные часы в мире – их подвинул Huawei. Китайские гаджеты банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, отмечают аналитики.

Ранее УНИАН писал о новой функции Apple Watch, которая предсказывает болезни еще до появления симптомов. Смарт-часы собирают разные показатели здоровья во время сна, а приложение все это суммирует, анализирует и предупреждает вас, если обнаружены какие-либо отклонения от нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: