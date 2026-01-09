Удар 'Орешником': в Воздушных силах раскрыли цель россиян

В целом в Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки россиян на Украину и о том, с какими сложностями пришлось столкнуться.

Российский диктатор Владимир Путин пытается запугать страны НАТО, нанося удар ракетой "Орешник" вблизи границ Польши.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. "Мы не знаем, что там Путин называет "Орешником". Да, мы говорим о баллистической ракете средней дальности. Это оружие, которым Путин уже не впервые пугает Запад", - отметил он.

Игнат напомнил, что ранее россияне нанесли удар такой ракетой по городу Днепр, а сегодня - по Львову.

"Таким образом противник делает из этого мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад, что мы, мол, бьем далеко, аж под границы стран НАТО, в данном случае близко к Польше. Противник выбрал Львовскую область для того, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров", - подчеркнул военный.

По его словам, также враг пытается спровоцировать панику среди украинцев, нанося удары накануне морозов. "Бьют по объектам критической инфраструктуры практически во всех регионах", - сказал он.

Игнат рассказал, что сегодня россияне не применяли стратегическую авиацию. "Были только наземные комплексы, баллистические ракеты "Искандер-М" или комплексы С-400, которые могут бить по баллистической траектории", - добавил он.

По его словам, врагом было в общей сложности применено 36 ракет: 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 22 крылатых ракет "Калибр"; 1 баллистическую ракету средней дальности.

Он добавил, что столица Украины была атакована дронами и ракетами с разных сторон одновременно – это комбинированная массированная атака на Киевский регион.

"Понятно, что это создает нам проблемы. Такое количество одновременно сбивать крайне трудно с высоким результатом, поэтому из 13 баллистических ракет сбито 8. Это также высокий показатель по перехвату. К сожалению, с "Калибрами" показатель меньше – 10 из 22, это почти половина. Основная проблема на сегодня – дефицит зенитных ракет к ЗРК", – добавил Игнат.

Он отметил, что авиация в этой ситуации не может работать там, где работает наземная противовоздушная оборона.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, в ночь на 9 января россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Там отметили, что основным направлением удара была Киевская область.

Войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БПЛА различных типов: 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" , в частности, 22 крылатых ракет "Калибр"; 1 баллистическая ракета средней дальности.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях.

