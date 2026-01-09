Полярный холод в Украине сохранится как минимум неделю, - синоптик

Уже с 10 января начинается затяжной морозный период.

В Украину приходит сильное похолодание, и такая морозная погода продлится не менее недели. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"С 10 января начинается затяжной морозный период: ночью -15...-20°, днем -8...-13° мороза. По предварительным расчетам полярный холод сохранится как минимум на неделю", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Эксперт предупредил, что при таком резком похолодании на неубранных дорогах и тротуарах образуются комки льда, которые на фоне гололедицы будут затруднять движение транспорта и пешеходов.

В то же время он опроверг распространяемую в сети информацию о сильных морозах.

"В пабликах уже активно разгоняется информация об экстремальных морозах -35 и ниже по всей стране, что все и все замерзнет в конце января. Без паники. Такая информация не подтверждена", - успокоил синоптик.

Морозы в Украине усилятся - что известно

О том, что в Украине станет еще холоднее, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Уже 9 января, по ее данным, температура начнет снижаться. Холоднее всего сегодня будет в западных областях, где в течение суток ожидается -5...-10 градусов.

В Киеве сегодня также ожидается похолодание до -5...-7 градусов, сильный западный ветер и гололедица.

"Далее морозы усилятся, но осадков станет меньше. Пока что", - резюмировала она.

