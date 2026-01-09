Бракованные мины для ВСУ: ГБР раскрыло масштабную аферу, среди подозреваемых - военные

Боеприпасы либо не срабатывали, либо не обладали заявленными поражающими свойствами.

Правоохранители раскрыли и пресекли схему по поставке некачественных мин для нужд обороны почти на 3 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пресечена деятельность преступной организации, которая завладела почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств, выделенных на закупку инженерных боеприпасов для нужд ВСУ. Это, в частности, противопехотные и противотанковые мины, от качества и надежности которых напрямую зависит жизнь украинских военных.

По данным следствия, злоумышленники создали видимость своей способности изготавливать и поставлять боеприпасы. Для этого они использовали общество с ограниченной ответственностью, которое ранее никогда не занималось производством мин, но получило доступ к контрактам Министерства обороны Украины с многомиллиардными авансами.

"Чтобы ввести в заблуждение военных чиновников и военные представительства, фигуранты искусственно "разгоняли" финансовые показатели предприятия - в конце 2022 года они массово переводили средства между связанными структурами, создавая видимость большого оборота и финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, фигуранты организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также на противотанковые - МПТ-23П2. В этих документах сознательно закладывали ложные сведения.

В частности, указывали подрывники, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предусматривали применение взрывчатых веществ с несоответствующим химическим составом. Также в документации указывались якобы проведенные испытания, которые на самом деле либо не проводились по отдельным параметрам, либо имели отрицательные результаты.

Указанные критические недостатки, отмечают в ГБР, остались без внимания военных должностных лиц, которые согласовывали документы и одобряли заключение контрактов. Так, без надлежащего обоснования было согласовано проведение испытаний только раз в пять лет или после изготовления 10 тысяч единиц продукции, что фактически делало невозможным контроль качества новых изделий.

"В результате было заключено пять государственных контрактов, по которым на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд грн авансовых средств. Поставленные мины оказались непригодными к использованию - они либо не срабатывали, либо не обладали заявленными поражающими свойствами. По отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули", - отмечают в бюро.

Также установлено, что значительную часть средств фигуранты использовали не по назначению - их направляли на финансовую помощь посторонним лицам, приобретение оборудования, размещение средств на депозитах и другие операции с признаками легализации незаконно полученных доходов.

Вчера, 8 января, был проведен ряд обысков и задержаны четыре участника преступной организации - ее организатор и руководители отдельных направлений. Фигурантам сообщено о подозрении в присвоении средств в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в создании и участии в преступной организации. Еще одного участника группировки в настоящее время разыскивают.

Кроме того, о подозрении сообщено четырем военным должностным лицам военных представительств Министерства обороны Украины - за умышленное неисполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для обороноспособности государства. Также подозрение объявлено должностному лицу государственного предприятия, которое допустило оснащение взрывных устройств веществами ненадлежащего качества и с меньшим весом, чем предусмотрено техническими условиями.

В настоящее время в отношении подозреваемых готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, факт непригодности мин подтверждается, в частности, результатами физико-химических исследований взрывчатого вещества, материалами проверок и испытаний, а также заключением комплексной судебной экспертизы. В частности, установлено несоответствие изделий техническим условиям и назначению, наличие отказов инициирования взрывчатого вещества и недостаточное количество взрывчатого вещества в корпусе.

В настоящее время в рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам по ч.ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 426 УК Украины, из них - 4 задержаны. Среди подозреваемых: представители частной компании-поставщика, ее руководящего состава, бухгалтерской службы, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств.

Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога от 100 до 500 миллионов гривен.

Бракованные мины для ВСУ

Напомним, в 2025 году в Днепропетровской области задержали руководителей оборонного завода и двух сообщников, которые поставляли на фронт бракованные минометные снаряды, которые давали осечку. Были задержаны гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили в ВСУ партию непригодных к применению боеприпасов.

Также задержали экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и главу группы контроля соответствующего подразделения.

